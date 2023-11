Ligue 1 - 4e journée : Retour gagnant pour Génération Foot et Diambars, le Casa chute encore

La 4e journée de la Ligue 1 s'est déroulée ce week-end, marquée par les retours gagnants de Diambars et de Génération Foot. Les Académiciens de Saly, qui ont finalement accepté de recevoir le Casa Sports au Stade Lat Dior, se sont imposés avec brio (3-0). C'est la 3e défaite en quatre matchs pour l'équipe fanion de Ziguinchor (14e, 1 pt) qui traverse une situation difficile.



En conflit avec la Ligue Pro, Génération Foot a dominé la Sonacos (2-1). Dans le choc entre promus, Ouakam a battu Jamono Fatick (3-1). Dans le derby dakarois, le Jaraaf (5e, 6 pts) a pris le dessus sur l'US Gorée (1-0). Après trois matchs, le Jaraaf décroche son premier succès de la saison.



Dans l'autre choc du week-end, Guédiawaye FC (4e, 6 pts) et Teungueth ont fait match nul (1-1). Ce qui permet à Teungueth FC de prendre provisoirement la première place avec 8 pts. Au stade Mawade Wade, la Linguère a été accrochée par le Stade de Mbour (0-0).



Demain, Dakar Sacré-Cœur, qui accueille l'AS Pikine, a l'occasion de reprendre la première place en cas de victoire.



Résultats 4e journée Ligue 1



Sonacos 1-2 Generation Foot



Diambars 3-0 Casa Sports



US Ouakam 3- 1 Jamono Fatick



Linguére 0-0 Stade de Mbour



Guediawaye FC 1-1 Teungueth FC



US Gorée 0-1 Jaraaf



Dakar Sacré-Cœur / AS Pikine, ce lundi