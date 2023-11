Ligue 1 / 4ème journée : US Gorée / Jaraaf et Guédiawaye FC / Teungueth : les affiches phares du week-end





La 4ème journée de la Ligue 1 se déroule ce week-end, mettant en vedette le derby dakarois entre l'US Gorée et le Jaraaf en tant que choc principal de cette journée. Le Jaraaf, qui a enregistré trois matchs nuls consécutifs, aspire à remporter sa première victoire de la saison contre son rival, l'US Gorée, qui a réalisé une performance solide avec un bon match nul contre Diambars de Saly.





Leader avec 7 points, Dakar Sacré Cœur accueille l’AS Pikine dans un match prometteur entre deux équipes ambitieuses. Teungueth FC, classé deuxième avec le même nombre de points que Dakar Sacré Cœur, sera l'hôte du Guédiawaye FC dans un match crucial pour les deux équipes cherchant à prendre la première place.





Au stade Alassane Djigo, l'Union Sportive de Ouakam (11ème , 2pts) affronte Jamono Fatick (3ème,6 pts) dans un duel entre deux promus. Ces deux équipes cherchent à accumuler des points pour renforcer leur confiance en début de saison.





Après avoir été battue la semaine précédente par Teungueth FC, la Linguère (7ème,4 pts) tentera de se ressaisir en accueillant le Stade de Mbour(10ème,2pts).





Les matchs Sonacos / Génération Foot et Diambars / Casa Sports sont programmés pour le samedi et le dimanche au Lat Dior de Thiès. Cependant, en raison du conflit en cours entre la Ligue de football professionnel et les clubs de Diambars et de Génération Foot, il existe un risque que ces matchs ne se tiennent pas.





Programme de la 4ème journée de la Ligue 1 :





Samedi 18 novembre 2023





Stade Amadou Barry





16 h 15: Guédiawaye FC / Teungueth





Stade Alassane Djigo





16 h 15: US Ouakam / Jamono Fatick





Stade Lat Dior





16 h 15: Sonacos / Génération Foot





Dimanche 19 novembre





Stade Iba Mar Diop





16 h 30: US Gorée / Jaraaf





Stade Mawade Wade





16 h 30: Linguère / Stade de Mbour





Stade Lat Dior





16 h 30 : Diambars / Casa Sports





Lundi 20 novembre





Stade Amadou Barry





16 h 30 : Dakar Sacré Cœur / AS Pikine.