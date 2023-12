Ligue 1 - 9e journée : Teungueth FC reste leader, première réussie pour Ansou Diadhiou avec le TFC

La 9e journée de la Ligue 1 s'est déroulée ce dimanche. Teungueth FC, tenu en échec par le Jaraaf (0-0) lors du choc de cette journée, reste en tête du championnat. Cependant, le club rufisquois ne devance Dakar Sacré-Cœur que grâce à la différence de buts. En effet, Dakar Sacré Cœur, qui a remporté son match à l’extérieur contre la Linguère (1-0), compte le même nombre de points que Teungueth FC (17 pts). Toujours dans le haut du tableau, Guediawaye FC, avec son nouvel entraîneur Ansou Diadhiou, a remporté une victoire à l'extérieur contre Génération Foot (0-1). Avec ce succès, les Crabes occupent la 4e place avec 12 pts.





En déplacement à Fatick, l’US Gorée a battu Jamono (1-0). Grâce à cette victoire, les Insulaires occupent la 7e place avec 10 pts. Dans le bas du tableau, le Stade de Mbour s'offre un bol d'air en battant Sonacos. Il s'agit de la première victoire de la saison pour le Stade de Mbour (11e, 9 pts).





Pour rappel, les rencontres AS Pikine-Casa Sports et US Ouakam-Diambars sont programmées pour le mercredi 27 décembre.





Résultats de la 9e journée de la Ligue 1 :





Linguère / Dakar Sacré Cœur 0-1





Jamono Fatick / US Gorée 0-1





Teungueth FC / Jaraaf 0-0





Stade de Mbour / Sonacos 1-0





Generation Foot / Guediawaye FC 0-1





Mercredi 27 décembre





AS Pikine / Casa Sports