Ligue 1 - Boubacar Faye, défenseur de Casa Sport : « On peut encore gagner le championnat »









Après un début de saison difficile, Casa Sport réalise une belle remontée en enchaînant deux victoires consécutives. Deux belles victoires qui ont permis au club phare de la capitale du sud de se hisser à la 10ème place avec 20 points. Pour le jeune défenseur Boubacar Faye, son équipe peut même remporter le championnat cette saison.









Confronté au départ de plusieurs joueurs cadres tels que Abdoulaye Diedhiou, Aimé Tendeng et Abdoulie Kassama, le Casa Sport a connu un début de saison extrêmement difficile. En effet, entre la 2ème journée et la 4ème journée, Casa Sport a enchaîné trois défaites face à Guédiawaye (1-0), Dakar Sacré Cœur (0-1) et Diambars (3-0), obligeant la direction du club à se séparer d’Ansou Diadhiou. Pour cette deuxième partie de championnat, les hommes du président Seydou Sané ont repris confiance en enchaînant les succès. Pour le jeune défenseur Boubacar Faye, Casa Sport peut faire mieux et remporter meme le championnat.





« C’est vrai qu'on a connu un début de saison assez difficile, mais depuis quelques matchs, on gagne en confiance et l’équipe revient petit à petit. Avec le retour de Raymond Diémé Ndour, qui est un grand attaquant, et l’arrivée de nouveaux joueurs, on peut viser la première place et même remporter le championnat. Nous avons de bons joueurs et le staff technique fait un travail remarquable pour hisser l’équipe au sommet. Il est clair que si nous continuons à travailler, nous pouvons encore remporter le championnat », a déclaré avec confiance le jeune défenseur central.





Sur le plan personnel, le puissant défenseur (1,87 m, 82 kg), qui revient de blessure, veut terminer la saison avec des trophées pour réaliser son rêve de jouer dans un championnat étranger.





« J’ai traversé des moments difficiles avec les blessures, mais maintenant tout se passe bien. Pour le reste de la saison, j’espère réaliser une bonne deuxième partie et remporter des titres avec Casa Sport. L’équipe nationale locale reste également un objectif pour moi, car cela pourrait m'ouvrir les portes des grands clubs étrangers. Je suis conscient que cela ne peut se réaliser sans travail. Je vais donc travailler dur pour atteindre cet objectif », a-t-il soutenu.