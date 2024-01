Ligue 1: Casa Sports renoue avec le succès et inflige à Teungueth FC sa première défaite

Battu la semaine dernière par l'AS Pikine (3-1), le Casa Sports s'est bien repris à domicile en match retard de la 10ème journée. Les hommes de Cheikh Tidiane Cissé ont vaincu Teungueth FC (3-2).





Les buts du Casa Sports ont été marqués par Nfally Sagna (15ème), Mamadou Coly (22ème) et Moctar Diallo (86ème). Pour Teungueth FC, Mbaye Jacques Ndiaye a marqué sur penalty à la 45ème minute, et Youssoufa Sanyang a inscrit un but à la 60ème minute.