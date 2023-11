Ligue 1 : face à la Ligue Pro et la FSF, Génération Foot se radicalise

Génération Foot (GF) doit recevoir Jamono de Fatick lundi prochain, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. La rencontre est programmée à Lat-Dior de Thiès. Ce stade doit désormais, selon la volonté de la Fédération sénégalaise de football (FSF), abriter les matchs à domicile des centres de formation de Déni Birame Ndao et de Diambars. Ces deux équipes ne peuvent donc plus recevoir dans leurs stades respectifs, Djibril-Diagne et Fodé-Wade.



GF et Diambars contestent cette décision fédérale que la Ligue Pro a commencé à appliquer. Dans une correspondance consultée par Record, le champion du Sénégal (GF), par la voie de son président, Mady Touré, informe qu’il ne se déplacera dans la Cité du Rail pour le compte de la troisième journée. «Par courrier du 2 novembre 2023, nous vous avons fait part de notre position concernant la programmation de nos matchs à domicile sur un terrain autre que le nôtre, regrette le patron de GF. Nous constatons que malgré nos échanges et positions données, vous tenez toujours à nous faire jouer en dehors de notre stade, Djibril Diagne.»



Si GF maintient son refus de jouer au stade Lat-Dior lundi prochain, ce sera la deuxième fois de suite qu’il boycotte un match de Ligue 1. En effet, lors de la deuxième journée, le champion du Sénégal avait refusé de se déplacer à Thiès pour affronter l’US Gorée. «Conséquence immédiate, si les forfaits sont prononcés, les Grenats seront non seulement écartés pour les 23 tours qui resteront à disputer mais ils seront en plus rétrogradés en Ligue 2», prévient Record.



Avant GF, Diambars avait boycotté la réception de la Sonacos à Thiès pour le compte de la deuxième journée. Ce samedi, le centre de formation basé à Saly doit rendre visite au Jaraaf au stade Iba-Mar-Diop. Si les positions restent figées jusqu’à sa prochaine sortie à domicile, il pourrait s’exposer également aux mêmes sanctions suspendues au-dessus des Grenats.