Ligue 1 française : Sabaly encore buteur, premiers pas pour Sadibou Sané et Pape Diallo

Lors du match de la 5ème journée de la Ligue 1 française, Metz et le Stade de Reims ont fait match nul (2-2). Dans cette rencontre, les jeunes talents sénégalais ont brillé.





Comme contre Marseille, Cheikh Tidiane Sabaly s'est illustré en ouvrant le score pour les Lorrains à la 7ème minute. Il s'agit du deuxième but pour le natif de Kolda, qui a été formé à Génération Foot. De plus, ce match a également permis à deux anciens joueurs de Génération Foot, Sadibou Sané et Pape Amadou Diallo, de faire leurs premières apparitions en Ligue 1.