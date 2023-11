Ligue 1 : Génération Foot au bord de la relégation en National 1

Si la Ligue Pro applique les dispositions de l’article 29 de son règlement, Génération Foot sera exclue du championnat de Ligue 1 pour le reste de la saison et reléguée en National 1. Le texte en question dit : «Toute équipe déclarée ou déclarant forfait deux fois au cours de la même saison en compétitions officielles de la même catégorie sera déclarée forfait général. Les résultats de tous ses matches seront annulés.»



Le centre de Déni Birame Ndao est dans cette situation. La commission de discipline de la Ligue Pro lui a donné match perdu par forfait pour n’avoir pas effectué le déplacement au stade Lat-Dior de Thiès où les Académiciens devaient recevoir Jamono Fatick pour le compte de la troisième journée. «La commission donne match perdu par forfait à Génération Foot qui devra payer une amende de 400 000 F CFA. Jamono Fatick est déclaré vainqueur par forfait», rapporte Stades dans son édition de ce mercredi.



Il y a une semaine, la commission de discipline de la Ligue Pro avait prononcé la même sanction contre Génération Foot et Diambars. Les deux centres avaient écopé un match perdu, respectivement, contre Sonacos et US Gorée (2e journée) et une amende de 300 000 F CFA. Ils avaient refusé de se rendre au stade Lat-Dior pour accueillir leurs adversaires.



L’équipe du président Mady Touré dispose de trois jours pour interjeter appel. Et si elle n’introduit pas un recours, elle risque de jouer en National 1 à partir de la saison prochaine.



Cette situation est la conséquence du bras de fer qui oppose Génération Foot et Diambars, d’un côté, et la Ligue pro et la Fédération sénégalaise de football, de l’autre. L’instance du football a décidé que ces deux équipes devront désormais quitter leurs bases (Déni-Birame-Ndao et Fodé-Wade de Saly) pour jouer leurs matchs à domicile au stade Lat-Dior de Thiès. Ces dernières ont refusé de suivre cette décision qu’elles jugent injuste.