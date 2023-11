Ligue 1 : journée décisive pour Génération Foot

Génération Foot (GF) a enregistré deux forfaits (2e et 3e journées) pour avoir refusé, comme Diambars, de jouer ses matchs à domicile au stade Lat Dior de Thiès, comme décrété par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le champion du Sénégal a écopé six points perdus et 700 000 francs CFA d’amende (300 000 et 400 000 F CFA).



Et si la Ligue Pro applique rigoureusement son règlement (article 29), l’équipe du président Mady Touré sera disqualifiée pour le reste de la saison et reléguée en National 1. Mais une médiation, à laquelle ont pris part des représentants de GF et de Diambars ainsi que le patron du foot pro, Djibril Wade, est entreprise par l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye et le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam.



En attendant les résultats de cette initiative, Record informe que les 28 clubs professionnels se penchent sur la crise, ce jeudi. Le journal signale que GF n’est pas encore programmé pour la 5e journée, qui débute samedi prochain et qui la verra accueillir l’US Ouakam à Lat Dior, en principe.



La même source signale que dans le groupe WhatsApp regroupant les clubs pros, certains membres plaident pour «une sanction exemplaire» pour «punir l’arrogance» de GF.