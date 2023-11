Ligue 1 : l’AS Pikine cherche 1 milliard F CFA

L’AS Pikine a lancé un appel de fonds. Dans cette perspective, le club de la banlieue organise une soirée de gala le 15 décembre prochain à l’hôtel King Fahd. Objectif : mobiliser 1 milliard de francs CFA pour la construction d’un siège et d’une académie. Avec les 200 millions de francs CFA promis par le maire de Pikine et inscrits dans le budget, et les 50 millions offerts par le Premier ministre, Amadou Bâ, l’AS Pikine dispose déjà de 250 millions de francs CFA, selon le président du club, Cheikh Mbacké Thiam, repris par Record.