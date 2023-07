Ligue 1 : L'US Gorée conteste le transfert d'Alassane Diao en Tanzanie

L'US Gorée remet en question le départ de son attaquant Alassane Diao vers la Tanzanie. Les dirigeants affirment, dans un communiqué, que le joueur, récemment transféré à l'Azam FC, est toujours sous contrat avec le club insulaire.





Le dossier d'Alassane Diao en Tanzanie prend un nouveau tournant. Quelques heures après l'officialisation du transfert de l'attaquant sénégalais du côté de l'Azam FC, l'US Gorée réagit en signalant une irrégularité dans ce transfert. Dans un communiqué, le club insulaire affirme avoir appris le départ de son "joueur" par le biais des réseaux sociaux et déclare que l'attaquant, auteur de 6 buts cette saison, est toujours sous contrat avec le club.





"Par le biais des réseaux sociaux, l'Union sportive goréenne a pris connaissance d'un contrat signé entre notre joueur Alassane Diao et le club tanzanien Azam FC. Nous tenons à rappeler que le joueur Alassane Diao est toujours sous contrat avec notre club et qu'aucune négociation n'a été entamée avec le club Azam FC (Tanzanie) en vue de libérer le joueur en question. Par conséquent, le joueur Alassane Diao ne peut être qualifié ni jouer pour un autre club, que ce soit au Sénégal ou à l'international, avant la fin de son contrat en cours. Respectueux des règlements régissant le football, l'US Gorée réaffirme son engagement à se conformer aux règles de transfert édictées par la FIFA et à protéger les intérêts du club ainsi que ceux de ses joueurs sous contrat", peut-on lire dans le communiqué.





Pour rappel, après 22 journées disputées, l'US Gorée est 8e de Ligue 1 avec 28 pts.