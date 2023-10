Ligue 1 : le Jaraaf recrute un ancien Lion

En vue de la prochaine saison, le Jaraaf se donne les moyens d’atteindre ses objectifs. Après avoir enregistré le retour de l’entraîneur Malick Daff, qui a quitté volontairement le banc de la sélection U20 championne d’Afrique, les Vert et Blanc ont entamé un recrutement XXL de joueurs. L’équipe de la Médina a ainsi déjà enregistré deux recrues de taille. Elle a enrôlé Étane Aimé Junior Tendeng, désormais ex-milieu de terrain du Casa Sports, et Fallou Diagne, ancien international A (4 sélections).



Ce dernier est un arrière central pouvant évoluant sur les côtés de la défense et au milieu. Il arrive au Jaraaf en provenance du club indien de Chennalyn FC. Le joueur de 34 ans, formé à l’académie Génération Foot, a effectué l’essentiel de sa carrière au FC Metz. Il a passé quatre saisons en Moselle avant d’entamer un véritable tour d’Europe, qui le mènera en Allemagne, en Turquie et en Albanie.



Record, qui donne l’information, souligne que l’arrivée de Fallou Diagne permet aux Médinois de combler le départ au Maroc, au cours de la saison dernière, de leur défenseur Mélo Ndiaye.