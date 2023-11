Ligue 1 : les supporters de l’AS Pikine boudent le stade Iba Mar Diop

L’AS Pikine affrontera l’US Gorée le weekend prochain pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1. Deux semaines plus tard, pour la 8e journée, elle défiera le Jaraaf. Les deux rencontres sont prévues au stade Iba Mar Diop, mais l’équipe pikinoise effectuera les deux déplacements sans ses supporters.



Ces derniers ont annoncé qu’ils vont boycotter les rencontres dans un communiqué repris par Record. «Compte tenu de la violence inouïe subie par les supporters de l’AS Pikine ces dernières années, au stade Iba Mar Diop de Dakar, le Bureau du Comité des supporters tient à informer et à préciser que les supporters ne feront pas le déplacement dans ce stade face à l’US Gorée et au Jaraaf de Dakar», renseigne le texte.



Le journal spécialisé rapporte que le Comité des supporters de l’AS Pikine invite ses membres à soutenir leur équipe à distance et n’écarte pas d’installer un fan zone pour les matchs contre l’US Gorée et le Jaraaf.