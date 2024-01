Ligue 1/ Match en retard : Le Jaraaf vise la première place face à la Linguère





Ce mardi, une rencontre cruciale se joue au stade Mawade Wade entre la Linguère de Saint-Louis et le Jaraaf, dans le cadre d'un match en retard comptant pour la 13ème journée. Ce match s'avère déterminant pour désigner le champion de la phase aller du championnat. Le Jaraaf (4ème, 20 pts), en cas de victoire, pourrait dépasser le Teungueth FC (1er, 21 pts) et s'installer en tête du classement à la fin de la première moitié de la saison.





Avec Teungueth FC tenu en échec par Stade de Mbour (0-0) et l’AS Pikine accrochée par Jamono Fatick, le Jaraaf a l'opportunité de s'emparer de la première place. Pour atteindre cet objectif, les Vert et Blanc doivent remporter la victoire face à la Linguère à Saint-Louis.





Toutefois, cette mission s'annonce ardue pour les hommes de Malick Daf, notamment après la défaite subie la saison précédente dans cette même ville (2-1). En effet, le Jaraaf, qui avait été battu la saison dernière à Saint-Louis, sait qu'il n’aura pas une tâche facile.





D'autant plus que la Linguère, ayant enchaîné deux revers à domicile contre Dakar Sacré (0-1) et l’US Gorée (0-1), aspire à mettre fin à cette série de défaites et à renouer avec la victoire devant ses supporters.





Cependant, le Jaraaf, meilleure attaque de la Ligue 1 avec Teungueth FC (14 buts marqués), ne veut pas laisser passer cette opportunité de terminer en tête la première partie du championnat. La motivation est d'autant plus grande que cette performance leur permettrait de s'affirmer en tant que favori pour le titre.





Dans un contexte où chaque point compte, la confrontation entre Linguère et Jaraaf promet d'être intense et stratégique. Les enjeux sont élevés, et l'issue de cette rencontre aura des répercussions significatives sur le classement de la Ligue 1.