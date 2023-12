Ligue 1 : rebondissement dans l’affaire Génération Foot-Diambars

La commission Discipline de la Ligue pro avait infligé un match perdu à Diambars et deux, à Génération Foot (GF). Ces sanctions sportives étaient assorties d’amendes. Pour la seconde formation, ces décisions conduisaient à son forfait général pour le reste de la présente saison de Ligue 1 et sa relégation en National lors de la prochaine.



Saisie par les deux équipes, la commission Recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a donné gain de cause à Diambars, totalement, et à Génération Foot, en partie. En effet, précise Stades, qui donne l’information, l’organe fédéral a ordonné la reprogrammation de GF-US Gorée et Diambars-Sonacos, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Estimant, notamment, que les deux centres formations n’avaient pas le temps nécessaire pour se conformer à la décision de la FSF qui les oblige à livrer leurs matchs à domicile au stade Lat Dior de Thiès plutôt qu’à Deni Birame Ndao (GF) et Fodé Wade (Diambars).



En revanche, le commission Recours de la FSF a confirmé le match perdu et l’amende de 400 000 francs CFA infligés à GF pour avoir refusé de se déplacer à Thiès pour recevoir le Jamono de Fatick, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.