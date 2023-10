Ligue 1-saison 2023-2024 : Lutte pour le titre, une équation à multiples inconnus !

Génération foot remet son titre de champion du Sénégal en jeu ce week-end. La formation de Déni Biram Ndao qui se déplace sur la pelouse du Stade de Mbour va tenter de garder sa consécration face à de nombreux sérieux prétendants. La course au titre s’annonce rude pour cette saison 2023-2024.





La Ligue 1 sénégalaise démarre ce weekend. Génération foot remet son titre de champion de cette compétition qui est sans doute l’un des championnats de football les plus indécis. Une des élites les plus ouvertes dont le leader change parfois d’une journée à l’autre, au point qu’un promu peut prétendre au titre de champion et qu’un tenant du titre peut être relégué. On se souvient encore des cas de l’As Pikine en 2013 et de l’Us Gorée en 2016. Ces deux formations avaient remporté le titre avant de sombrer en division inférieure l’année suivante.





Depuis la création de la Ligue pro en 2009, il y a une valse des clubs sur le fauteuil de leader. Aucune formation n’a pas la mainmise sur le titre. La lutte pour le titre de champion reste toujours une équation à multiples inconnus.





Génération foot, seul contre tous





Tenant du titre de la Ligue 1, Génération foot sera sans doute, l’équipe à battre cette saison. Les Grenats tenteront de défendre leur sacre devant leurs nombreux concurrents. Mais la tâche s’annonce complexe pour Gf qui a enregistré beaucoup de départs. 23 joueurs de l’académie ont signé des contrats dans d’autres championnats réputés plus huppés, notamment européens. Une pléthore de départs qui pourrait fragiliser le club de l’élite du centre de formation de Déni Biram Ndao.





Même si le départ de certains joueurs clés comme Lamine Camara et Papa Amadou Diallo, Malick Mbaye à la mi-saison dernière n’avait pas empêché leur consécration, la relève sera difficile à assurer avec cette saignée dans les rangs des académiciens. Et surtout face aux nombreux prétendants capables de réaliser un exploit.





Ces cadors à l’affût





À l’instar du champion sortant, Gf, beaucoup d’autres clubs prétendent au titre de champion de la saison 2023-2024. Le Casa sport est le premier sur la liste des candidats. Champion lors de la saison 2021-2022, l’équipe de Ziguinchor, qui a terminé deuxième l’année dernière, sera à la reconquête du sacre.





Le Casa sport ne sera pas le seul à l’affût du champion. Le Jaraaf, vainqueur de la coupe du Sénégal, veut renouer avec le titre après son sacre en 2018. Avec le retour de Malick Daf sur le blanc, les Médinois veulent faire mieux qu’une place de cinquième qu’ils avaient occupé lors de la précédente édition.





Tout comme le Jaraaf, Teungueth fc, qui a remporté la coupe de la Ligue, veut aussi revoir sa position de sixième à la dernière saison de la Ligue 1. Sa victoire au trophée des champions, le week-end dernier, devant Gf est un signe révélateur. Diambars et Guédiawaye fc, respectivement, 3e et 4e la saison dernière, seront aussi à l’affût.





Les trouble-fêtes aux aguets





A côté de ces derniers, il y a d'autres équipes moins attendues sur le plus haute marche du podium, qui pourtant peuvent créer la surprise. Il s’agit de l’Us Gorée, de Dakar Sacré-Cœur, l’As Pikine, et du Stade de Mbour. Ce dernier, qui a lutté jusqu’à la dernière journée pour éviter la relégation de justesse l'année dernière, peut se glorifier de son statut de finaliste de la coupe de Ligue et de la coupe du Sénégal pour prétendre à une place sur le podium et pourquoi pas le titre!





L’Us Gorée, Dsc et l’As Pikine, qui avaient terminé respectivement aux 8e, 9 et 10e places, veulent faire plus que de la figuration. Ce sont aussi des équipes qui sont capables de faire un exploit cette saison.





Uso et Jamono Fatick, le maintien d’abord pour les promus





Dans le dernier lot des 14 clubs de l’élite du football sénégalais, il y a deux promus: l’Union sportive de Ouakam (Uso) et Jamono Fatick. C’est vrai que leur premier objectif est d’abord d’assurer le maintien, mais avec le nivellement de valeur entre clubs de Ligue 1 et la Ligue 2, ces promus peuvent faire la surprise.





Programme première journée





Sonacos-Dsc





Stade de Mbour-Génération Foot





Us Gorée-Diambars





Casa Sport-Linguère





As Pikine-Us Ouakam





Tfc-Jamono Fatick