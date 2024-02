Ligue 2/ 14ème journée : CNEPS/Walydaan, un choc pour le fauteuil de leader

Après une pause de deux semaines en raison des tensions politiques ayant secoué le pays, la Ligue 2 reprend ses droits avec la 14ème journée prévue ce week-end. Le derby thiéssois entre le CNEPS et Walydaan sera l'affiche phare de cette journée. En effet, les deux équipes qui occupent respectivement la deuxième place (23 pts) et la première place (26 pts) du classement se disputent le fauteuil de leader et la suprématie du département de Thiès. Un choc qui s'annonce explosif entre les deux équipes de la cité du rail.





Troisième au classement avec le même nombre de points que le CNEPS, Oslo F.A reçoit Thiès FC. Les académiciens d’Oslo, qui convoitent la première place, ne voudront pas laisser passer cette occasion à domicile. Toujours dans le haut du tableau, Amitié FC (4ème, 20 pts) accueille HLM de Dakar. Les Thiessois d’Amitié FC voudront enchaîner une deuxième victoire pour rester en contact avec le peloton de tête.





Cinquième au classement, l’AS Douane (19 pts) accueille la lanterne rouge Demba Diop FC. L’AS Douane, qui reste sur une belle victoire contre Keur Madior (4-1), veut enchaîner une deuxième victoire face à Demba Diop FC, la deuxième plus mauvaise défense de la Ligue 2.





Au stade Parcelles Assainies, l'AJEL de Rufisque (6ème, 18 pts) rendra visite à Niarry Tally (8ème, 17 pts) dans un choc du milieu du tableau. Dans le bas du tableau, Keur Madior (13ème, 11 pts) reçoit l'équipe du DUC (11ème, 15 pts). Au stade Alboury Ndiaye, Ndiambour (7ème, 17 pts) accueillera RS Yoff (10ème, 16 pts) pour un match important entre deux équipes qui sortent de défaites.





Ligue 2 : Programme 14ème journée





Samedi 24 février 2024





Stade Caroline Faye





16 h 30 : Keur Madior / DUC





Stade Parcelles Assainies





16 h 30 : Oslo F.A/ Thiès





Stade Maniang Soumaré





16 h 30 : CNEPS/ Walydaan





Stade Amadou Barry





16 h 30 : AS Douane / Dembe Diop FC





Dimanche 25 février 2024





Stade Maniang Soumaré





16 h 30 : Amitié FC/ HLM Dakar





Stade Alboury Ndiaye





16 h 30 : Ndiambour / RS Yoff





Stade Parcelles Assainies