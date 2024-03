Ligue 2 - 16e journée : Oslo freine Wallydaan, HLM sur le podium

La 16e journée de la Ligue 2 a vécu ce week-end. Dans le choc au sommet, Oslo F.A a battu le leader Wallydaan (2-0). Grâce à cette précieuse victoire, Oslo F.A (2e, 29 pts) ne compte plus qu'un seul point de retard sur sa victime du jour. Promue cette saison en Ligue 2, l'équipe des HLM continue sa marche en avant. En déplacement à Thiès, elle a battu le CNEPS (0-1) et se hisse à la 3e place avec 25 pts. Quant au CNEPS (7e, 23 pts), il enchaîne une quatrième défaite consécutive et hypothèque ses chances de montée en Ligue 1.





Toujours dans le haut du tableau, AJEL de Rufisque (4e, 25 pts) a rapporté un précieux point de son déplacement à Keur Madior (2-2). Cinquième au classement, Amitié FC (24 pts) a été tenue en échec par l'AS Douanes (2-2).





Dans le choc des promus, Niary Tally (9e, 19 pts) et RS Yoff (7e, 23 pts) se sont quittés bons amis (2-2).





Dans le bas du classement, Demba Diop FC a réalisé une belle performance en allant battre le Ndiambour à Louga (0-1). Malgré tout, Demba Diop FC reste scotché à la dernière place avec 12 pts au compteur.





Premier relégable, Thiès FC (13e, 13 pts) a rapporté un précieux point de son déplacement chez les Étudiants du DUC (1-1).





Sur les sept matchs disputés, 18 buts ont été marqués.





Résultats de la 16e journée de la Ligue 2 :





Oslo F.A / Wallydaan 2-0





CNEPS / HLM de Dakar 0-1





Niary Tally / RS Yoff 2-2





Keur Madior / AJEL de Rufisque 2-2





DUC / Thiès FC 1-1





Amitié FC / AS Douanes 2-2









Ndiambour / Demba Diop FC 0-1