Ligue 2 - 18e journée : Wallydaan chez les Étudiants pour consolider sa première place





La Ligue 2 joue ce mercredi et demain jeudi sa 18e journée. Premier au classement, le Wallydaan de Thiès (33 pts) se déplace chez les Étudiants du DUC (11e, 19 pts). Le club thiessois, qui compte quatre points d'avance sur le deuxième, Oslo F.A, voudra remporter ce match pour conserver son avance. Quant aux Étudiants, ils chercheront à prendre les trois points pour s'éloigner de la zone de relégation.





Deuxième au classement, Oslo F.A accueille HLM de Dakar. Les académiciens d'Oslo, qui veulent garder la 2e place, n'auront toutefois pas la tâche facile face à l'équipe de HLM (7e, 24 pts) meilleure attaque de la Ligue 2 avec 24 buts marqués.





Au stade Caroline Faye, la RS Yoff (3e, 26 pts) rend visite à Keur Madior (12e, 16 pts). Le promu yoffois, qui reste sur une éclatante victoire face à Oslo F.A (3-0), vise un deuxième succès consécutif pour s'emparer de la 2e place.





Au stade Maniang Soumaré, le CNEPS Excellence défie Amitié FC dans le derby thiessois. Si le CNEPS (8e, 24 pts) cherche à renouer avec la victoire qui lui échappe depuis la 11e journée, Amitié FC (4e, 25 pts) vise les trois points pour monter sur le podium.





Battu à domicile par le DUC lors de la journée précédente, l'AJEL de Rufisque (5e, 25 pts) sera l'hôte du premier relégable, Thiès FC (13e, 15 pts). Un match important pour deux équipes en quête de points ; l'une pour sortir de la zone dangereuse et l'autre pour grimper à la 3e place.





Dans l'autre partie du classement, le Ndiambour de Louga (10e, 19 pts) accueille l'AS Douanes (6e, 21 pts). Un match crucial où les trois points seront très importants pour les deux équipes qui luttent respectivement pour le maintien et pour la montée.





Au stade des Parcelles-Assainies de Dakar, Niary Tally (9e, 20 pts) reçoit Demba Diop FC (14e, 13 pts). Niary Tally, qui n'a plus gagné depuis la 13e journée, veut renouer avec le succès face à la lanterne rouge et plus mauvaise défense de la Ligue 2 (20 buts encaissés).









Programme 18e journée









Mercredi 27 mars 2024









Stade Caroline Faye









16h30 : Keur Madior / RS Yoff









Stade Parcelles Assainies









16h30 : Oslo F.A / HLM de Dakar









Stade Maniang Soumaré









16h30 : CNEPS / Amitié FC









Jeudi 28 mars









Stade Amadou Barry









16h30 : DUC / Wallydaan









Stade Maniang Soumaré









16h30 : Thiès FC / AJEL de Rufisque









Stade Alboury Ndiaye









16h30 : Ndiambour / AS Douanes









Stade Parcelles Assainies









16h30 : Niary Tally / Demba Diop FC