Ligue 2/ 18ème journée : Wallydaan garde son fauteuil de leader, Keur Madior cartonne RS Yoff.

La 18ème journée de Ligue 2 a été disputée mercredi et jeudi. En ramenant un point de son déplacement chez les étudiants de Dakar Université Club (0-0), Wallydaan (1er, 34 pts) garde ses quatre points d’avance sur le deuxième Oslo F.A (2ème, 30 pts) tenu en échec par HLM de Dakar (1-1). Toujours dans le haut du classement, CNEPS a renoué avec la victoire. Les Thiessois qui n'avaient plus gagné depuis la 11ème journée ont remporté le derby de la capitale du rail en battant Amitié FC (2-0). Grâce à ce succès, CNEPS se hisse à la 3ème place avec 27 points. Au stade Alboury Ndiaye de Louga, Ndiambour (10ème, 20 pts) et l’AS Douane (4ème, 26 pts) ont fait match nul 0-0. Un partage de points qui n'arrange pas les deux équipes qui avaient respectivement besoin de victoires pour s'éloigner de la zone de relégation pour l'une et pour se hisser sur le podium pour l'autre. Dans l'autre moitié du classement, Keur Madior a infligé une véritable correction à RS Yoff (4-0). Grâce à ce large succès, Keur Madior (11ème, 19 pts) se donne un bol d’air. Quant à la Renaissance Sportive de Yoff, elle connaît un coup d’arrêt dans la course pour la montée en Ligue 1. Dans la course pour le maintien, Thiès FC a battu AJEL de Rufisque (2-0). Grâce à cette importante victoire, Thiès FC (12ème, 18 pts) quitte la place de première relégable qu'il occupait. Quant à AJEL, il perd une belle occasion de monter sur le podium avec cette deuxième défaite consécutive. Au stade des Parcelles Assainies, Niarry Tally (9ème, 23 pts) a renoué avec le succès en enfonçant la lanterne rouge Demba Diop (2-0). Au total, 12 buts ont été marqués sur les sept matchs joués. Avec 9 réalisations, Amadou Erasme Badiane (HLM de Dakar) est toujours en tête du classement des buteurs, suivi par Almamy Mathew Fall (DUC) avec 7 buts.





Résultats de la 18ème journée de Ligue 2 :









Keur Madior / RS Yoff 4-0





Oslo F.A / HLM de Dakar 1-1





CNEPS Excellence / Amitié FC 2-0





DUC / Wallydaan 0-0





Thiès FC / AJEL de Rufisque 2-0





Ndiambour / AS Douane 0-0