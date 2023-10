Ligue 2 (1re journée) : Niary Tally fête son retour en L2 par une victoire

La 1re journée de la Ligue 2, débutée samedi avec deux matchs, s'est poursuivie ce dimanche avec quatre autres rencontres jouées. L'équipe la plus en vue lors de cette première levée est le Duc. Les Étudiants de Dakar ont bien commencé la saison en battant Keur Madior de Mbour sur le score de 3-1. À Ngalandou Diouf, Niary Tally, promu en Ligue 2, a créé la surprise en s'imposant (2-1) face à Ajel de Rufisque. Un excellent début pour les "Galactiques" qui font leur retour en Ligue 2. Une autre équipe qui a brillé à l'extérieur est Amitié FC, qui a battu HLM sur son propre terrain, 2-0. De même, l'AS Douanes et Oslo FA ont remporté leurs matchs à l'extérieur, respectivement contre Demba Diop FC (1-0) et Thiès FC (2-1).



Le derby thiessois entre Walydaan et Cneps Excellence s'est soldé par un match nul (1-1).



La 1re journée prendra fin lundi avec le match Renaissance sportive de Yoff-Ndiambour de Louga.



Résultats de la 1re journée de la Ligue 2 :



Thiès FC 1-2 Oslo F.A



HLM 0-2 Amitié FC



DUC 3-1 Keur Madior



AJEL de Rufisque 1-2 Niary Tally



Walydaan 1-1 CNEPS Excellence



Demba Diop FC 0-1 AS Douanes