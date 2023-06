Ligue 2 - 24e journée : Ouakam et Jamono mettent la pression sur le leader AJEL

La 24e journée de la Ligue 2 s'est achevée ce lundi, avec les matchs Ouakam-Oslo F.A et Amitié FC-Jamono Fatick qui étaient très attendus. Le leader AJEL de Rufisque (42 pts) a été tenu en échec par l'équipe du Duc (1-1), donnant ainsi à l'US Ouakam et à Jamono l'opportunité de réduire l'écart avec le leader.





En battant respectivement Oslo F.A (3-0) et Amitié FC (0-1), Ouakam (2e, 40 pts) et Jamono (3e, 40 pts) ont réduit l'avance d'AJEL à deux points. Le match de la 25e journée, qui est également l'avant-dernière journée, entre Jamono Fatick et AJEL de Rufisque s'annonce décisif pour l'accession en Ligue 1.





Dans le bas du classement, le Port a battu Mbour PC (1-0). Malgré cette victoire, les Portuaires (21 pts) restent à la dernière place.





Mbour PC battu, Keur Madior avait l'occasion de quitter sa place de relégable en cas de victoire, mais les Mbourois de Keur Madior ont été tenus en échec par HLM de Dakar (2-2).





À Louga, le Ndiambour et Thiès FC ont fait match nul (0-0). Ce point pris à domicile permet aux Lougatois (11e, 26 pts) de faire un pas important vers le maintien.





Au stade Caroline Faye de Mbour, Demba Diop FC et Wallydaan ont fait match nul (0-0). À deux journées de la fin, le suspense reste entier pour l'accession en Ligue 1.





Dans le bas du tableau, la bataille pour le maintien s'annonce intéressante entre le Port, Keur Madior, Mbour PC, le Ndiambour et HLM de Dakar.





Ligue 2 : résultats 24e journée









Demba Diop FC/ Wallydaan 0-0





Ndiambour / Thiès FC 0-0





AJEL de Rufisque / DUC 1-1





Port / Mbour PC 1-0





US Ouakam / Oslo F.A 3-0





Keur Madior / HLM de Dakar 2-2





Amitié FC / Jamono Fatick 0-1