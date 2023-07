Ligue 2/26ème journée : Jamono, AJEL et Ouakam, trois équipes pour deux places en Ligue 1

La 26ème et dernière journée de la Ligue 2 sera disputée ce week-end. Elle sera déterminante pour les deux équipes qui accèderont à la Ligue 1. En tête de la Ligue 2 avec 43 points, Jamono de Fatick possède une avance de deux points sur le duo AJEL-Ouakam (41 pts) et est donc l'équipe la mieux placée dans la course à la promotion. De plus, le club du Sine affronte le Port (14ème, 24 pts), déjà condamné à jouer la saison prochaine en National 1. Ajel de Rufisque et l'Union Sportive de Ouakam, qui comptent le même nombre de points, se livreront une bataille à distance pour décrocher une place en Ligue 1. AJEL recevra Thiès FC à domicile tandis qu'Us Ouakam affrontera Wallydaan.





Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien s'annonce acharnée entre Keur Madior (13ème, 27 pts), DUC (12ème, 28 pts) et Mbour PC (11ème, 28 pts). Keur Madior rencontrera Demba Diop FC, tandis que Mbour PC et DUC s'affronteront dans un match où le vainqueur assurera son maintien. Au stade Maniang Soumaré, Amitié FC tentera de terminer le championnat sur une bonne note en accueillant HLM de Dakar. Assuré de rester en Ligue 2, le Ndiambour aura à cœur d'offrir une victoire à ses supporters pour le dernier match du championnat.





Programme de la 26ème journée de la Ligue 2 :





Samedi 15 juillet





Stade Maniang Soumaré





17h00 : Amitié FC / HLM de Dakar





Stade Alboury Ndiaye





17h00 : Ndiambour / Oslo F.A





Dimanche 16 juillet





Stade Ngalandou Diouf





17h00 : AJEL de Rufisque / Thiès FC





Stade Parcelles Assainies





17h00 : Port / Jamono Fatick





Stade Ibrahima Boye





17h00: Ouakam / Wallydaan





Stade Caroline Faye





17h00: Keur Madior / Demba Diop FC





Stade Maniang Soumaré