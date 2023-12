Ligue des Champions : 1xBet annonce les matchs du dernier tour de la phase de groupes

La phase de poules de la C1 touche à sa fin - les derniers participants aux éliminatoires seront déterminés les 12 et 13 décembre. Le bookmaker d’envergure mondiale 1xBet considère le bilan avant la dernière journée.

Groupe A

Personne ne s'attendait à ce qu'après cinq journées, Manchester United soit la lanterne rouge du groupe. Avant le début de la phase de poules, les Red Devils et le Bayern semblaient être favoris incontestés. Pour se qualifier pour les barrages, l'équipe d'Erik Ten Hag doit battre les Allemands à domicile et espérer que le FC Copenhague et le Galatasaray fassent match nul dans l’autre affiche du groupe. Man Utd est célèbre pour ses come-back, et c'est exactement le moment où il faut montrer du caractère. Les Munichois s'étaient déjà assurés la première place, étant en leur meilleure forme et prêts à battre tout le monde. Le vainqueur du match parallèle s'assure une sortie du groupe de la deuxième place.

Groupe B

En écrasant le RC Lens 6-0 lors de la 5? journée, Arsenal s'est assuré le statut de tête de série. Le PSV a battu le FC Séville, étant mené 0-2 durant le match, et rejoindra les Anglais dans les éliminatoires. La lutte principale dans le quartet B sera menée pour un ticket de consolation pour l'Europa League. Le FC Séville ne se contentera que d'une victoire, mais les Français manquent les compétitions européennes et sont peu enclins à terminer leur odyssée en 2023. Le conte de fées de l'équipe de Franck Haise, qui jouait en Ligue 2 il y a trois ans, se poursuivra-t-il ?





Groupe C

Le Real a remporté avec confiance les cinq matches et attend tranquillement le tirage au sort des 1/8? de finale, mais l'intrigue du groupe est toujours vivante. Le SC Braga garde encore une chance de se qualifier, mais pour cela, il doit battre le SSC Naples à l'extérieur avec un écart de 2 buts. La mission semble impossible, mais tout peut arriver en C1 !

L'Union Berlin est en mauvaise passe cette saison, mais peut encore se qualifier pour l'Europa League avec un nouvel entraîneur. Que faut-il pour cela ? Un état de choses insensé : renverser le Real et espérer que Braga s’incline face au SSC Naples.

Groupe D



Lors de la 6? journée, l'Inter tentera de destituer la Real Sociedad du podium du groupe à Giuseppe Meazza. Étant à égalité de points, les Basques ont néanmoins une meilleure différence de buts, donc le finaliste de l’édition précédente ne se contentera que d'une victoire. Le RB Salzbourg et Benfica ne recevront pas le ticket pour les éliminatoires de la Ligue des champions, mais se disputeront une place en Europa League. Les Aigles doivent prendre le meilleur sur les Autrichiens par au moins deux buts d'écart, mais leur terrible performance défensive ne leur laisse que peu de chances.

Groupe E



L'Atlético et la Lazio se sont assurés la place aux barrages de la Ligue des Champions, et Feyenoord se retrouve en Europa League au printemps. Le Celtic ne prétend plus à rien, mais tentera de prendre la porte avec du bruit lors du match à domicile contre les Rotterdamois peu motivés. La principale intrigue de la dernière journée sera la lutte pour la première place du groupe. Seule une victoire sur la pelouse de Madrid garantira aux Laziali un adversaire plus facile en play-offs. Cependant, l'équipe de Diego Simeone n'est pas prête à céder son leadership. De plus, cette saison, les Matelassiers ne s’écartent pas de leur cap et visent à atteindre le résultat requis.

Groupe F



Immédiatement après le tirage au sort, le quatuor F a été qualifié du "groupe de la mort", et cette épithète était tout à fait justifiée ! Le Borussia Dortmund, au prix d'une lutte acharnée, s'est assuré l'accès aux play-offs, mais la bataille pour la deuxième place sera farouche. Du trio Paris Saint-Germain, Newcastle et l’AC Milan, une seule équipe continuera son périple au tournoi des grands. Les Parisiens sont dans la situation la plus favorable. Une victoire contre le Borussia à l'extérieur leur garantit l'accès à la prochaine étape de la première place, et l’égalité dans le match entre Newcastle et l’AC Milan donne à l'équipe de Mbappé la place en play-offs, même en cas de faillite à Dortmund. La situation pour les Magpies et les Rossoneri est moins rassurante : pour atteindre les 1/8?, ils doivent gagner et espérer que le Borussia Dortmund ne concède pas la défaite au PSG.

Groupe G



Manchester City a battu tous les concurrents du groupe, et le RB Leipzig s'est déjà assuré la deuxième place. Dans la lutte pour l'Europa League, les Young Boys se sont imposés face à Crvena zvezda, et le sixième tour est devenu une formalité. L'intrigue principale reste la suivante : avec quel nombre de buts le super buteur de City, Erling Haaland, terminera-t-il la phase de groupes ? Jusqu'à présent, le Norvégien n'a inscrit "que" cinq buts au cours du tournoi, mais en Serbie, il a toutes les chances de rattraper et de dépasser Luuk de Jong du PSV, qui a marqué 7 buts.

Groupe H



Le FC Barcelone a déjà validé son ticket pour les 1/8? de finale et fera probablement entrer sur le terrain l’équipe réserve lors du dernier tour contre l'Antwerp afin d'éviter les blessures de joueurs importants. Le statut de dauphin du groupe sera disputé entre le FC Porto et le Shakhtar. L'équipe ukrainienne a pris le dessus sur le Barça et croit en son potentiel, mais les Dragons n'ont laissé aucune chance au Shakhtar à l'extérieur et sont prêts à réitérer leur succès à domicile. Le FC Porto se contenterait d'un match nul, mais les supporters sont persuadés que leur équipe préférée ne jouera que pour gagner.