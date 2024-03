Ligue des Champions : Kylian Mbappé (presque) aussi rapide qu’Usain Bolt au 100m

Mardi soir pendant la victoire du PSG face à la Real Sociedad (2-1, 4-1 en cumuler), Kylian Mbappé a été flashé à une vitesse impressionnante le rapprochant à une seconde du record du monde d’Usain Bolt.







Il n’y a pas que par son doublé que Kylian Mbappé s’est illustré mardi soir à Anoeta. Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à son attaquant chirurgical, mais aussi supersonique. La BBC Sport a dévoilé sur X (anciennement Twitter) que le capitaine de l’équipe de France a été chronométré à 10,9 secondes sur 100 mètres, soit à une petite seconde du record d’Usain Bolt et ses mythiques 9,58s. Le tout en crampons, sur de la pelouse et avec des adversaires et un ballon en jeu, le numéro 7 parisien a fait fort ce mardi soir. Déjà flashé à 38km/h au cours de sa carrière, il n’y a rien de nouveau concernant sa vitesse.