Ligue des champions : Osimhen fête son Ballon d'Or, grosse déception pour Manchester United

La sixième et dernière journée de la Ligue des champions s'est déroulée ce mardi sur plusieurs terrains européens. Elle a été particulièrement marquée par le premier but de la saison en Ligue des champions du tout nouveau Ballon d'Or africain, Victor Osimhen, ainsi que par la grande désillusion de Manchester United, qui, battu chez lui par le Bayern, a terminé à la quatrième et dernière place de son groupe.





Le sacre du Ballon d'Or africain semble avoir inspiré Victor Osimhen. L'attaquant international nigérian, qui n'avait pas trouvé le chemin des filets au cours des cinq premiers matchs de la Ligue des champions cette année, a inscrit le deuxième but de Naples, qui a battu Braga 2-0.





Le meilleur joueur africain de l'année, qui sera l'une des attractions de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, retrouve la confiance avec cette réalisation.