Ligue des nations : L'Espagne sacrée devant la Croatie

L'Espagne, championne d'Europe en 2008 et en 2012, et championne du monde en 2010, a ajouté un autre trophée à son riche palmarès. Les coéquipiers de Jordi Alba ont remporté la finale de la Ligue des nations ce dimanche, en battant la Croatie de Luka Modric aux tirs au but (5-4) après un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire et des prolongations.





Après avoir été finaliste malheureuse lors de la précédente édition face à la France, l'équipe espagnole succède aux Bleus. Quant à la Croatie, qui avait perdu en finale de la Coupe du monde en 2018 contre la France, elle a encore manqué une nouvelle occasion de remporter un trophée.