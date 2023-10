Ligue Europa : L’OM s’impose face à l’AEK Athènes et prend la tête de son groupe

Après deux matches nuls sur la pelouse de l’Ajax et face à Brighton, l’OM a retrouvé le goût du succès sur la scène européenne, en s’imposant face à l’AEK Athènes (3-1), cet après-midi. Bien aidés par la maladresse grecque en défense, les Marseillais prennent la tête de leur groupe de Ligue Europa.





L'Olympique de Marseille, après deux matches nuls, s'est relancé dans la course aux 8es de finale, en battant l'AEK Athènes 3 buts à 1, au stade Vélodrome.

Tout de suite entreprenant, l'OM a ouvert le score avant la demi-heure de jeu (27e). L'OM de Gattuso s'est fait rejoindre sur un but chanceux signé Orbelin Pineda (1-1, 53e). Harit et Veretout offrent la victoire aux Marseillais en transformant des penalties aux 60e et 69e mn (3-1).