Ligue pro : Article 11, le règlement de la discorde (Par Demba Varore)

Mon avis est que l'article 11 ne doit pas réserver les compétitions que dans les infrastructures publiques quand la FIFA et la CAF exhortent les clubs à se doter d'infrastructures propres. Infantino et Ahmad Ahmad ont d’ailleurs présidé la pose de la première pierre de la construction du stade du TP Mazembe. Et la FIFA dispose même d'un fonds (comme celui qui a aidé à construire le centre Toubab Dialaw de la FSF) pour prêter de l'argent aux clubs désireux de construire à un taux de remboursement très bas.





Décision inopportune





La FSF doit simplement veiller à ce que l'infrastructure présentée par le club soit conforme aux normes et édicter les mêmes normes pour tout le monde. Que cela soit un stade public ou privé. Ensuite, donner une saison de transition pour que les clubs se conforment. Il n'y a aucune urgence pour mettre la pression sur Diambars et Génération Foot. Quand on fait l'évaluation de la saison passée, les enceintes de ces deux académies n’étaient pas les priorités à régler. La violence dans les matchs à enjeux ; le respect du calendrier et l’augmentation du nombre de matchs ; les contrats des joueurs non respectés ; contrôler les ventes des actions des clubs afin d’éviter les cas comme celui de CNEPS qui a quelque peu faussé le championnat la saison passée ; le lancement des championnats U17 et U20 ; la digitalisation ; la recherche d’autres partenaires et des ressources pour ne plus qu’un champion court après ses 20 millions de primes de titre pendant cinq ans.





Voilà des sujets qui méritent débat et réflexion. Car si on trouve des solutions à ces équations, le foot local sénégalais ne s’en porterait que mieux.





Dans un football pro où la Ligue se fout du respect des cahiers des charges où la quasi-totalité des présidents disaient en off il y a un an que l'actuel président (M. Djibril Wade) est illégitime parce que son club NGB était en division amateur, se lever un bon jour pour exiger l'application d'un règlement qui ne concerne que deux équipes dont celui qui a été champion trois fois en six saisons, c'est très gauche...





Quel apport peut même avoir l’application de l’article 11 sur le football sénégalais ? Rien, touss, nada. Aujourd'hui, quelle que soit l’issue (heureuse ou non) de cette situation de blocage, ça n’aura aucun impact sur le développement du foot local. On aura juste perdu du temps à ergoter sur des sujets qui ne nous mènent à rien. Et c’est vraiment triste de voir certains dirigeants de la Fédé et de la Ligue bander les muscles et se montrer menaçants pour ces sujets sans utilités. Gardons la tête froide et osons attaquer les vrais goulots d’étranglement. Évitons les règlements qui semblent être taillés sur mesure pour juste faire du «cognasse».





D’ailleurs, quand j'entends le président de la commission juridique parler d'équité sportive pour expliquer la mesure, je me dis qu'il se fourvoie très lourdement. Il dit que «les centres s'entraînent dans leur enceinte tous les jours et donc lorsqu’ils y reçoivent en match officiel, ils sont avantagés». Déjà, c’est totalement faux. Ces clubs s'entraînent sur une autre pelouse que celle où ils reçoivent. De plus, presque tous les autres clubs du Sénégal s'entraînent aussi dans les mêmes enceintes où ils reçoivent. Ngalandou sert de cadre d’entraînement à des clubs. Caroline Faye, Aline Sitoé Diatta, Amadou Barry…. aussi. On ne freine pas un investissement privé sur dans ce football sénégalais qui en manque cruellement. On l'encadre, on le contrôle et on l'aide si possible à grandir en se conformant aux normes.