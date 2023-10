Ligue pro : le démarrage de la saison à nouveau repoussé

Réuni en septembre dernier, le Conseil d’administration de la Ligue pro avait décalé d’une semaine le coup d’envoi. Ainsi, une nouvelle date avait été fixée au 21 octobre au lieu du 14 courant.





Mais, la prochaine saison s'ouvre finalement le 28 octobre. Selon Record, les autorités, après concertation, ont décidé de changer la date de la reprise du championnat, la décalant d'une semaine.