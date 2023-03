Limogeage de Julian Nagelsmann: On connaît les raisons !

Bild a annoncé l'éviction de Julian Nagelsmann du Bayern Munich ce vendredi. Il sera remplacé par Thomas Tuchel malgré un bilan parfait de 8 matchs 8 victoires en C1 et une deuxième place en Bundesliga. Si certains acteurs ont été surpris par cette nouvelle, le quotidien Allemand évoque trois raisons principales qui ont précipité la chute de l'ex coach de Leipzig.











Championnat en danger





Recordman de la Bundesliga avec 32 titres, le Bayern fait de cette compétition un objectif majeur. Seulement, les dirigeants bavarois ont pointé du doigt le manque de régularité en championnat cette saison. Et ne ne digèrent surtout pas les 10 points perdus en championnat durant l'année civile 2023. Membre du conseil d'administration, Hasan Salihamidži?, n'avait pas caché sa frustration après la défaite 2-1 à Leverkusen dimanche dernier. "Ce n'est pas ce que veut dire le Bayern. Si peu de dynamisme, de mentalité, de duel, d'affirmation de soi. J'ai rarement vécu ça ", clamait-t-il.





Incertitudes tactiques





Avec un effectif riche composé de grands joueurs et de joueurs à fort potentiel, le Bayern est réputé pour sa culture tactique et sa rigueur. Selon la source, certains cadres se sont désolidarisés en remettant en cause les tactiques mises en place par le jeune technicien de 35 ans. Un climat de tension était palpable et certains cadres ont milité pour son départ.





Tuchel, le rêve de 2017





Le Bayern a souvent fait de Thomas Tuchel sa priorité. Déjà en 2017, les négociations entre les deux parties avaient presque abouti avant un retournement de situation inédit. Tuchel avait par la suite rejoint le PSG. Un contexte qui a sans doute accéléré le dossier Tuchel. Bild nous renseigne que le Bayern ne voulait pas manquer l'opportunité cette fois puisque le Real rodait autour et la trêve internationale était le moment idéal pour se rassurer avant les matchs décisifs contre Dortmund (Bundesliga), Fribourg (Coupe d'allemagne) et Manchester City (Ligue des champions). L'ex coach de Chelsea s'engagera dans les heures à venir jusqu'en 2025 avec le champion d'Allemagne et dirigera sa première séance lundi prochain.