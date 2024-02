Limogeage de Rigobert Song : La valse des entraîneurs se poursuit, après la CAN-2023

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2023), qui a récemment sacré la Côte d'Ivoire, a été suivie par une série de limogeages de sélectionneurs nationaux. Un chiffre alarmant a émergé : neuf des 24 entraîneurs présents à la CAN ont perdu leur poste, dont le dernier en date, Rigobert Song, ancien défenseur emblématique et sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, remercié par sa fédération.



La liste des entraîneurs remerciés comprend Adel Amrouche (Tanzanie), Chris Hughton (Ghana), Jean-Louis Gasset (Côte d'Ivoire), Tom Saintfiet (Gambie), Djamel Belmadi (Algérie), Baciro Cande (Guinée-Bissau), Jalel Kadri (Tunisie), Rui Vitoria (Égypte) et Rigobert Song (Cameroun).



Tous ces techniciens ont dû faire face aux performances décevantes de leurs sélections respectives à la CAN ivoirienne.



L'exigence du football de haut niveau, notamment en Afrique, est mise en lumière par cette vague de limogeages post-CAN. Les supporters et les dirigeants sont de plus en plus impatients et exigeants, surtout lorsqu'il s'agit de la vitrine du football continental. La CAN-2023 en Côte d'Ivoire, considérée comme la plus relevée de l'histoire, ne laissera pas un bon souvenir à plusieurs techniciens qui ont vu leur aventure se terminer prématurément.



La pression exercée sur les entraîneurs dans le contexte de la CAN est particulièrement intense, avec des attentes élevées et une compétition acharnée. Les performances en dents de scie des équipes ont alimenté les décisions de licenciement, soulignant l'importance cruciale de résultats dans un tel tournoi.



Il est important de souligner que ces changements d'entraîneurs reflètent également la volonté des fédérations nationales de prendre des mesures immédiates face à des résultats insatisfaisants. Avec les éliminatoires de la CAN-2025 et les qualifications de la Coupe du monde 2026 qui se profilent à l’horizon, les fédérations devront rapidement trouver la panacée pour assurer la continuité.