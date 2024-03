Lionel Messi forfait pour les deux prochains matchs de l'Argentine

Le capitaine de l’Argentine Lionel Messi manquera les deux prochains matches amicaux de l’Albiceleste aux États-Unis, la semaine prochaine, en raison d’une blessure musculaire, selon la Ligue américaine de football (MLS).

La MLS a publié dimanche la liste des joueurs retenus par leurs sélections respectives et Messi n’y figure pas. La Fédération argentine de football n’a pas encore communiqué sur le sujet. Les champions du monde 2022 affronteront ce vendredi le Salvador à Philadelphie et le Costa Rica le mardi 26 mars à Los Angeles, dans le cadre de la préparation à la prochaine Copa America qui se tiendra aux États-Unis.

En raison d’une “légère blessure à l’ischio-jambier de la jambe droite”, le joueur de 36 ans n’a pas participé au match de MLS contre DC United à Washington (3-1). Messi avait déjà manqué un match de la tournée de pré-saison de l’Inter Miami à Hong Kong en raison d’une blessure à la jambe droite.