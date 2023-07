Lionnes de 2021-Lionnes de 2023 : qui sont les plus fortes ? Tapha Gaye a tranché

Tapha Gaye, jure que son équipe de cette année est plus forte que celle qui avait échoué au pied du podium en 2021

Simple stratégie de com, pour booster le mental de ses troupes en direction du prochain Afrobasket, ou conviction réelle ? Le sélectionneur des Lionnes, Tapha Gaye, jure que son équipe de cette année est plus forte que celle qui avait échoué au pied du podium en 2021. Le technicien assure même que le groupe en préparation est «de loin» meilleur que le précédent.