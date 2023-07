Lions et amicaux de prestige : un choix dicté par Aliou Cissé et… Macky Sall

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a pris une nouvelle option en matière d’organisation des matches amicaux des Lions. Il s’agit désormais d’opposer les champions d’Afrique, parfois à domicile, aux meilleures équipes africaines et du reste du monde. Après le Brésil, en juin dernier au Portugal, le Sénégal affrontera l’Algérie en septembre à Dakar.



Selon le président de la FSF, Augustin Senghor, si le sélectionneur national a dicté ce choix, celui-ci est aussi imposé, indirectement, par Macky Sall. «Au sortir de la dernière Coupe du monde, quand on a fait le débrief avec le coach Aliou Cissé, il a insisté sur cet aspect en disant que nous avons un certain niveau et si nous voulons avancer, il faut qu’on joue avec les meilleurs, rembobine le patron du football sénégalais dans un entretien avec Sud Quotidien. Comme ça, on reste parmi ces meilleurs. Nous donnons corps à cette vision parce que quelque part, nous sommes une fédération qui a envie d’aller de l’avant.



Mais ce n’est pas tout. «L’autre aspect qu’il faut prendre en compte dans cette démarche-là aussi, c’est de valoriser l’investissement qui a été fait par le chef de l’État, Macky Sall, avec le stade Me-Abdoulaye-Wade», souligne Augustin Senghor. Qui indique qu’il est de la responsabilité de la FSF, «au côté du ministère des Sports», de valoriser cet investissement du chef de l’État pour «son pays et sa jeunesse».