[En route vers la CAN] Liste des Lions: 55 prétendants pour 27 places

Aliou Cissé va publier ce vendredi la liste des Lions qui prendront part à la Can 2023 en Côte d'Ivoire (du 13 janvier au 11 février). Le sélectionneur de l’équipe nationale devra faire avec les formes du moment et l’état de santé de ses poulains pour composer une équipe compétitive capable défendre le titre de champion d’Afrique remporté par le Sénégal en 2021.

Tenant du titre, le Sénégal sera sans doute l’équipe à battre lors de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can), prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Les Lions devront ainsi se battre ardemment pour défendre leur chasse gardée. Pour cela, le sélectionneur national devra mettre sur pied un groupe compact pour rééditer la performance réalisée en 2021 au Cameroun. Le technicien sénégalais, qui a déjà déposé à la Confédération Africaine de Football (CAF) une pré-liste de 55 joueurs, va dévoiler, vendredi, les noms des Lions qui prendront part à la lutte pour préserver ce titre de champion.

Cissé sur sa logique de continuité

Fidèle à sa logique de continuité, Cissé n'apportera sans doute pas beaucoup de changements par rapport à la liste des joueurs qui ont participé aux deux derniers matchs éliminatoires à la prochaine coupe du monde. D’ailleurs ce sont les mêmes joueurs, à quelques exceptions près, qui sont dans la tanière depuis la coupe du monde 2022.

Les cadres de la tanière, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Guèye, Edouard Mendy, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté entre autres seront sans surprise dans le groupe pour la conquête d’une deuxième étoile continentale. Ces joueurs expérimentés qui ont participé à de nombreuses Can, constituent la colonne vertébrale de cette équipe nationale.

Lamine Camara, Dion Lopy Nicolas Jackson à l’affût

Mais à ce lot composé de joueurs capés, des jeunes qui n’ont jamais disputé de Can peuvent venir s’y greffer. Il s’agit probablement de Lamine Camara, Dion Lopy et Nicolas Jackson. Ces derniers, qui n’ont jamais participé à une Can avec l'équipe A, commencent à prendre du galon dans les rangs d’Aliou Cissé. Les deux premiers nommés avaient déjà fait leur preuve en petite catégorie avant de taper à l’œil d’Aliou Cissé.

Vainqueur du Championnat d’Afrique des nations (Chan-2022) et de la Can 2023 des U 20 en 2023, Lamine Camara a été recruté par Metz, lors du dernier mercato d’hiver. L’ancien joueur de Génération foot n’a pas mis beaucoup de temps à s’imposer au sein du club français et bénéficier d’une sélection en équipe A. Il est convoqué pour la première fois le 12 novembre 2023 contre l’Algérie en amical. Le meilleur jeune joueur africain de l’année sera sauf cas de force majeur sur la liste de Cissé. Camara va probablement jouer sa première Can avec l’équipe A du Sénégal.

Dion Lopy s’est illustré avec les Lions U20 lors de la Can et du mondial 2019. Après avoir fait ses preuves chez les U20 et U23, l'ancien joueur de Reims est convoqué en équipe A en mars dernier lors des éliminatoires de la Can. Le pensionnaire d’Almeria est aujourd’hui en train de bousculer l’entrejeu des Lions pour s’imposer devant des joueurs plus expérimentés.





Nicolas Jackson, de son côté, pourrait être le premier choix d’Aliou Cissé à la pointe de l’attaque de l’équipe du Sénégal. Le joueur de Chelsea est actuellement l’attaquant sénégalais qui respire le plus la forme cette saison.

Ces champions d’Afrique sur la liste d’attente

Il est clair que certains acteurs du sacre des Lions en 2022, comme Bouna Sarr et Saliou Ciss qui ne figurent pas sur la liste des présélectionnés, seront absents à la Can 2023. Mais il est aussi très probable que d’autres champions d’Afrique ne feront pas partie du voyage pour la Côte d’Ivoire, même s'ils sont sur la liste des présélectionnés. Pape Guèye, Bamba Dieng, Alfred Gomis et Famara Diédhiou, qui ont participé à la dernière coupe du monde et qui étaient des éléments déterminants de la victoire finale des Lions à la Can 2022, ne sont pas assurés d’y participer.

Le joueur de l’Om, Pape Guèye, qui a repris la compétition après quatre mois de suspension par la Fifa, pourrait être victime de la concurrence qui règne au niveau de l’entrejeu des Lions. C’est aussi la concurrence qui a éloigné Famara Diédhiou et Alfred Gomis de la Tanière depuis quelque temps.





Ils ne seront pas les seuls champions d’Afrique sur la liste d’attente d’Aliou Cissé.