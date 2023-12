Liste des Lions pour la CAN : les dates à retenir et le gros souci de Aliou Cissé

À un mois jour pour jour du début de la CAN 2024 (13 janvier-11 février), les choses sérieuses commencent. Le Quotidien annonce que ce jeudi 13 décembre, les sélectionneurs des pays qualifiés sont invités à déposer une pré-liste dont la limite est fixée à 55 joueurs.



Le journal ajoute que quatre jours après, le 17 donc, ces techniciens doivent faire parvenir les convocations aux joueurs définitivement retenus pour la compétition. Passé ce délai, les clubs concernés seraient en droit de poser leur véto à la libération de leurs internationaux convoqués.



Cela veut dire que dimanche prochain, Aliou Cissé tiendra sa liste des 27 joueurs qu’il compte déplacer en Côte d’Ivoire pour la défense du titre de champion d’Afrique des Lions. Celle-ci doit être déposée à la CAF avant le 3 janvier prochain.



Le Quotidien rappelle que cette date constitue aussi le moment où les clubs doivent impérativement mettre leurs internationaux africains à la disposition de leurs sélections pour le rendez-vous ivoirien. Si les Lions retenus par Aliou Cissé et évoluant en France, par exemple, devraient être disponibles avant le 3 janvier, ceux qui jouent en Angleterre ne pourront pas intégrer la Tanière avant. La Ligue 1 française prend une pause du 20 décembre au 17 janvier alors que la Première League déroulera son traditionnel Boxing Day du 26 décembre au 2 janvier.



«Aliou Cissé ne pourra donc avoir son groupe au complet qu’à partir du 3 janvier», souligne Le Quotidien. Soit dix jours avant le début de la CAN.