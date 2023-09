Liverpool a refusé une grosse offre saoudienne pour Salah

Les Anglais de Liverpool ont repoussé une offre du club saoudien al-Ittihad pouvant aller jusqu'à 175 millions d'euros concernant l'attaquant égyptien Mohamed Salah, indiquent vendredi des médias en Angleterre.







Le journal The Athletic a évoqué en premier une offre verbale effectuée jeudi soir auprès de Mike Gordon, un des dirigeants de Liverpool, "d'une valeur de plus de 100 millions de livres sterling, à laquelle s'ajoutaient d'importants bonus".





Sky Sports et la BBC notamment ont ensuite précisé que ces bonus pouvaient atteindre 50 millions de livres, portant le montant total de la transaction éventuelle à 150 millions de livres, soit environ 175 M EUR.





Les médias cités assurent que l'offre a été rejetée par Liverpool, soucieux de garder son attaquant de 31 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025.





Le marché des transferts se termine vendredi soir en Angleterre, quelques jours avant la clôture en Arabie saoudite. En cas de départ, les Reds pourraient très difficilement remplacer numériquement leur star d'attaque, arrivé de Rome en 2017.





L'entraîneur Jürgen Klopp a tenté d'évacuer les questions sur Salah vendredi matin en conférence de presse, laissant entendre qu'aucune offre n'avait été faite. "Pas à ma connaissance, mais ça ne veut rien dire honnêtement", a-t-il dit.





Le technicien allemand avait fermé la porte à un transfert, la semaine passée, et "la position reste la même", a-t-il assuré vendredi. "On ne peut pas (le vendre), c'est comme ça. Rien d'autre à dire".





Il a cependant reconnu que le pouvoir d'attraction était très fort pour les joueurs au regard des salaires proposés en Saudi Pro League.





"Qu'est-ce qu'on peut faire? Dire non? On peut dire ça, mais il y a une différence entre les contrats ici et les contrats là-bas. Ils sont tellement gros, ça pose des problèmes, assurément, à 100%."





L'Arabie saoudite du prince Mohammed ben Salmane a investi massivement dans le championnat par le biais du PIF, le fonds souverain du pays. Jordan Henderson et Fabinho ont par exemple quitté Liverpool cet été pour la Saudi Pro League, dans laquelle évoluent désormais Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Sadio Mané.





Le club al-Ittihad, qui s'emploie à faire venir Salah, a déjà recruté le milieu français N'Golo Kanté et son compatriote Karim Benzema, Ballon d'Or 2022.