Liverpool engage le milieu hongrois Szoboszlai pour 70 millions d'euros









Liverpool a annoncé dimanche la signature du milieu de terrain international hongrois Dominik Szoboszlai en provenance du RB Leipzig.





Selon la presse, le joueur de 22 ans (32 sélections) s'est engagé pour 5 ans et la clause libératoire payée par les Reds s'élève à 70 millions d'euros.





Repéré à 15 ans par le Red Bull Salzburg, Szoboszlai a fait ses classes dans le club de Liefering qui lui sert d'équipe réserve, avant d'intégrer l'équipe première en mai 2018.





Deux ans et demi, 83 matches et 26 buts plus tard, il était monté d'un cran en rejoignant Leipzig en janvier 2021, où il a inscrit 20 buts et délivré 22 passes décisives en 91 rencontres.