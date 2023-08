Liverpool : l'Arabie Saoudite, Klopp inquiet

Comme annoncé par Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite est en train de réaliser une véritable razzia sur le marché des transferts. Une apparition soudaine qui inquiète l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.











"L’influence de l’Arabie Saoudite est massive. Le pire est que leur fenêtre de transferts ferme trois semaines plus tard que chez nous. La FIFA et l’UEFA doivent trouver des solutions à cela. C’est peut-être assez similaire à ce qu’il s’était passé quand la Chine a lancé son championnat. Il y a eu une ruée vers l’or du même type, et nous voyons maintenant un autre championnat essayer de devenir plus populaire et célèbre. Mais cela reste un peu trop tôt pour avoir une opinion claire", a jugé le manager allemand en conférence de presse.