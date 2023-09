Liverpool tient son accord pour le transfert de Ryan Gravenberch

En quête d’un milieu de terrain sur le marché des transferts, Liverpool est tout proche de réaliser le gros coup Ryan Gravenberch.

Débarqué en 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam avec la casquette de grand espoir du football néerlandais, Ryan Gravenberch n’a jamais pu s’imposer sous les couleurs du Bayern Munich. Du haut de ses 21 ans, le milieu de terrain n’a eu qu’un rôle de supersub sous les ordres de Julian Nagelsmann la saison dernière, même s’il avait disputé 33 matches. Et sous les ordres de Thomas Tuchel désormais, l’ancien de l’Ajax ne semble pas non plus avoir bousculé la hiérarchie.





Il y a plusieurs jours, nous vous révélions que l’international néerlandais était sur le départ et surtout dans le viseur de Manchester United ainsi que Liverpool. Les Reds avaient une longueur d’avance et semblaient pousser de plus en plus. Jürgen Klopp après les échecs Roméo Lavia et Moises Caicedo avait estimé que le jeune milieu était une priorité dans l’entrejeu. Les négociations se poursuivaient entre les deux clubs.





50 millions avec bonus

Ce jeudi soir, à seulement un jour de la fin du mercato, ce dossier semble arrivé à son dénouement. Selon les informations de The Athletic, Liverpool est enfin tombé d’accord avec le Bayern Munich pour le transfert de Ryan Gravenberch. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer. Selon nos indiscrétions, Liverpool va dépenser 50 millions avec bonus pour s’offrir l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.