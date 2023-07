Longévité, performance et défis : les confessions de l’international, Cheikh Ndoye

Quel bilan tirez-vous de votre saison avec les Red Star ?

Nous avons réussi à faire de bonnes choses même si nous n’avons pas pu faire monter l’équipe en deuxième division. Il faut reconnaître que j’ai eu un manque d’efficacité. J’ai juste marqué 8 buts et j’ai effectué 4 passes décisives contrairement à l’année dernière, j’avais eu 11 buts et réalisé 7 passes décisives.

Vous étiez si proche de la montée. Cela n’a pas pu se réaliser. Est-ce que vous avez des regrets ?

Oui ! L’objectif n’est pas atteint. Nous voulions accéder à la Ligue 2. Nous ne cartonnons pas à domicile. C’est ce qui me fait mal après.

Parlez-nous de votre leadership ?



Je ne force rien. Mon leadership vient naturellement.

Malgré votre âge, vous êtes encore performant sur le terrain. Quel est votre secret ?

Tout le monde parle de mon âge. Mais je reste performant. Je travaille dur et je récupère malgré mon âge. Le travail et la récupération sont mes secrets.

Quel est le prochain défi ?

Je n’ai pas d’autres défis que de faire une bonne préparation afin de réussir une bonne saison l’année prochaine.

Des conseils pour les jeunes qui veulent devenir des joueurs professionnels ?

Je leur conseille d’être patients, endurants, et de se préparer sur le plan mental. Il faut qu’ils comprennent qu’ils ne doivent pas brûler les étapes. Par-dessus tout, seul le travail paie. Il n’y a pas de secret. Et comme le disait Eto’o : « il faut travailler comme un noir et vivre comme un blanc.

Quels sont vos rapport avec Habib Beye et les autres Sénégalais de votre club ?

On a de très bons rapports. J’ai de très bons rapports avec tout le monde.