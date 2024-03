‘’C’est un putain de but’’ : Ce qui a valu à Jude Bellingham un carton rouge, samedi

La rencontre entre le Real Madrid et Valence (2-2), samedi dernier, s’est terminée sur de vives protestations à l’origine du carton rouge du milieu offensif des Merengue, Jude Bellingham. L’international anglais s’en est pris à Jesus Gil Manzano, qui a sifflé la fin du match une seconde avant qu'il ne marque le but de la victoire. Un carton rouge injustifié, selon son entraîneur Carlo Ancelotti.