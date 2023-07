Lutte : Ama Baldé snobe Modou Lô

Ama Baldé travaille sous le chaud soleil de ces temps de canicule en vue de sa prochaine sortie. «Quand on reste longtemps au repos, on prend du poids et de la graisse. C’est donc pour enlever la graisse que je travaille à ces heures (ensoleillées)», a justifié le Pikinois dans des propos recueillis par Sunu Lamb.



À la question : quel combat prépare-t-il, Modou Lô ou Gris Bordeaux ? Le fils de Falaye Baldé se veut cash : «Comme je l’ai toujours dit, je n’attends personne : je préparais mon combat contre Gris Bordeaux avant sa blessure ; donc je reprend le travail pour préparer encore mon combat contre Gris Bordeaux.»



Quid de Modou Lô dont le combat contre lui a été annulé après la blessure de ce dernier ? Ama Baldé reste inflexible : «Tout dépendras de la volonté divine ; j’accepterais tout ce qui arrivera. Mais je le répète encore, je vais préparer mon combat contre Gris Bordeaux. Je suis prêt pour l’affronter à n’importe quelle date que le CNG fixera. Je suis un sportif, j’ai hâte de reprendre la compétition.»