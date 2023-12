Lutte : Balla Gaye 2, Ama Baldé et Sa Thiès scellent un accord

Les retrouvailles sont actées. Balla Gaye 2 et Ama Baldé ont décidé de s’entraider afin de rebondir dans l’arène. L’accord signé la semaine dernière chez Aziz Ndiaye entre les héritiers de Double Less et Falaye Baldé concerne aussi Sa Thiès, le jeune frère de Balla Gaye 2, informe le journal spécialisé Sunu Lamb.



« Balla Gaye 2 est mon aîné. Nous sommes des dignes fils de nos parents. On n’a pas droit à l’erreur. Nous représentons une lignée, et on doit peser de tout notre poids pour les honorer toujours », a dit Ama Baldé défait par l’actuel roi des arènes, Modou Lô, le 5 novembre dernier.



Battu par Boy Niang 2, lors de sa dernière sortie, Balla Gaye 2 promet de redresser la barre : « Je vais reprendre en main ma carrière. Tous nos fans, qui étaient amers à cause de défaites, seront bientôt très heureux. Nous allons sécher leurs larmes, lors de nos prochains combats », a-t-il promis.



L’ancien détenteur de la couronne est d’avis qu’« Ama Baldé tout comme Sa Thiès doivent réussir leur carrière et devenir roi des arènes. » « Cela est très logique puisque nous sommes tous des fils de champions et que nous devrons réaliser une excellente carrière », souligne-t-il.