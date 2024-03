Lutte : Baye Ndiaye gagne son bras de fer contre...

Après Eumeu Sène-Sa Thiès et Tapha Tine-Balla Gaye 2, Baye Ndiaye, patron d’Albourakh Évents...



Sunu Lamb, qui donne l’information, signale que le frère de Aziz Ndiaye a conclu en accord avec «le phénomène de Lansar» au nez et à la barbe de Jambaar Productions.



Le journal spécialisé révèle que le contrat a été signé en présence des managers de Siteu, Gris Bordeaux et Ama Baldé.



Pourquoi Gris et Ama ? La source avance que Baye Ndiaye a décidé d’opposer le poulain de Max Mbargane au vainqueur du combat Gris Bordeaux-Ama Baldé. Celui-ci est prévu entre le 1er et le 5 janvier 2025