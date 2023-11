Lutte : comment le CNG a gagné plus de 10 millions F CFA en moins de 20 jours

D’après le décompte de Sunu Lamb, le CNG a infligé aux lutteurs des sanctions pécuniaires de plus de 10 millions de francs CFA durant le mois de novembre. Celles-ci concernent divers écarts : surplus d’accompagnateurs, dépassement de temps de préparation mystique, introduction d’objets prohibés…



Les dernières retenues sur cachet concernent Lac 2 et Siteu, qui se sont affrontés dimanche dernier. Le premier, déclaré vainqueur par décision arbitrale, a perdu 2,3 millions de francs CFA. Son adversaire, pour sa part, a été privé de 1 million 240 mille.



Avant ces deux lutteurs, Eumeu Sène (420 000) et Tapha Tine (440 000) ainsi que Modou Lô (700 000) et Ama Baldé (3,6 millions) ont également été sanctionnés financièrement. Le calcul du total des retenues du CNG durant le mois de novembre «ne prend pas en compte les montants défalqués aux lutteurs des combats préliminaires des galas des 5, 11, 18 et 19».