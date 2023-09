Lutte : comment Modou Lô prépare son combat contre Ama Baldé

À moins de huit semaines de son combat contre Ama Baldé, Modou Lô est à fond dans sa préparation. Dans un récent entretien avec des médias spécialisés, le Roi des arènes avait fait savoir à son adversaire qu’il est au top de sa forme, prêt à en découdre.



D’après Sunu Lamb, le chef de file de l’écurie Rock énergie suit un intense programme de préparation. «Il valse entre la plage de Lac Rose, la salle de musculation et de boxe et les contacts techniques avec ses poulains de Jambar Wrestling Academy. Il ne néglige vraiment rien», rapporte le quotidien sportif spécialisé lutte.



Modou Lô-Ama Baldé est prévu le 5 novembre à l’Arène nationale. L’affiche est montée par Luc Nicolaï & Co. Le Parcellois joue sa couronne de Roi des arènes dans ce choc avec le Pikinois.