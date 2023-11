Lutte : la date du prochain combat de Modou Lô et le nom de son adversaire dévoilés

Modou Lô devrait affronter Boy Niang pour sa prochaine sortie. Dans un entretien avec Source A, Makane Mbengue de Gaston productions révèle que le choc entre le Parcellois et le Pikinois sera régularisé ce mardi 7 novembre au niveau du CNG. «On a envie d’offrir une très belle fête aux Sénégalais», justifie le promoteur.



Makane Mbengue révèle que le combat est calé pour le jour de l’An avec comme parrain le Président Macky Sall. «On veut faire du 1er janvier 2024 une date inoubliable qui sera gravée à jamais dans les annales de notre sport national», s’enflamme le fils de Gaston Mbengue.



Avant de s’affronter dans l’enceinte de l’Arène nationale le jour j, Modou Lô et Boy Niang effectueront trois face-à-face d’exhibition. Makane Mbengue détaille : «Le premier sera en présentiel et ça devrait se tenir à la fin du mois de novembre. L’autre rencontre sera virtuelle, autrement dit, elle se fera en triplex. Et pour terminer, on va organiser un très grand ‘super ndadje’ qui sera animé par un grand chanteur. On va donner aux lutteurs la chance de se défier avant de se croiser à l’Arène nationale. Le 1er janvier, il y aura au total sept combats dont un combat spécial qui aurait pu faire l’affiche de la journée.»