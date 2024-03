Lutte : la décision radicale de Modou Lô

S’il reste sur sa position, on ne verra plus jamais Modou Lô affronter les lutteurs qu’il a déjà terrassés (Eumeu Sène, Lac 2, Gris, Ama, Boy Niang…) et ceux qui lui ont fait mordre la poussière (Bombardier et Balla Gaye 2). «Je n’accorderai plus de revanche dans ma carrière et je ne prendrai plus de revanche, non plus», a tranché le chef de file de Rock énergie dans un entretien sur Bantamba TV, repris par L’Observateur.



Modou Lô revient de deux éclatantes victoires, contre Ama Baldé puis Boy Niang. Pour sa prochaine sortie, en novembre prochain, le Parcellois croisera Siteu. «Nous allons livrer un beau combat, promet le Roi des arènes. J’adore les combats sous haute tension et je suis prêt à faire face à lui. S’il ose la bagarre, je lui ferai ce que j’ai fait aux autres.»